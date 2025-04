Bia Miranda fala sobre parto prematuro da filha

© Reprodução- TV Record

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influencer Bia Miranda, 21, teve sua filha Maysha na última quarta-feira. A menina estava prevista para nascer entre o final de maio e começo de junho, mas, como veio prematura, tem que ficar na UTI.

"Talvez eu vá ficar aqui até amanhã, ou mais, mas, amanhã vou receber alta, daí não vou poder dormir aqui. Mas, vou vir aqui todo dia visitar ela - já fui lá ver ela e a enfermeira falou que a bichinha é braba, viu? Minha cria", disse Bia Miranda.

A influenciadora disse que o parto aconteceu normalmente, no entanto, não conseguiu descansar depois. "A primeira noite no hospital é enfermeira toda hora, então você quase não consegue descansar. [?] As enfermeiras têm que vim de meia em meia hora porque pode acontecer alguma coisa, acabou de parir".

Quando foi visitar sua filha, Bia Miranda contou que a bebê já tinha impressionado a enfermeira. "A enfermeira falou que foi tocar na bichinha e ela gritou, falou que nem chorou que nem recém-nascido, ela deu um berro, tipo 'Não encosta em mim'. Minha filha, né, manas?".

Miranda disse que não sabe se tem leite, mas, que a bebê não vai mamar diretamente. Em seus stories, a influenciadora revelou que vai visitar o lactário do hospital para ver se tem leite para alimentar Maysha, que será alimentada por uma sonda, já que está na incubadora.

Leia Também: Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC