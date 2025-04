Saiba como será a volta de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'

© Andre Freitas/AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enfim, Odete Roitman, interpretada pela atriz Debora Bloch, vai aparecer em "Vale Tudo". A Globo liberou novas imagens da personagem (veja abaixo). O primeiro trecho da cena está programado para ir ao ar já no sábado (26), aniversário de 60 anos da emissora, e a sequência completa será exibida no capítulo de segunda (28).

Sem avisar, a dona do Grupo Almeida Roitman mandará suas malas para a casa da irmã, Celina (Malu Galli), mas dirá que não pretende se hospedar na casa, pois prefere um hotel sem brasileiros.

"Quanto menos eu ouvir falar português, melhor", declara.

Porém, a expectativa para a chegada dela mexe muito com Heleninha (Paolla Oliveira), que terá uma recaída na bebida após dois meses sem álcool. A personagem vai se embriagar de uísque e deixará a mãe e todos da família em choque.

CHEGADA GERA BRIGA EM FAMÍLIA

A discussão começará quando Odete implicar com a mudança dos móveis da casa feita por Celina."Ela trocou porque achou mais bonito. Qual é o problema?", rebaterá Heleninha. Odete vai retrucar imediatamente: "Mas o que é isso, Heleninha? Celina, o que está acontecendo?".

Impressionado com a atitude da irmã, Afonso (Humberto Carrão) questionará: "Você bebeu?". Heleninha responderá que só deu um gole "para comemorar a chegada da mamãe", de forma debochada.

Na sequência da cena, visivelmente alterada, ela descerá as escadas cambaleando até tropeçar e cair no chão. Odete explodirá com a situação desagradável. "Fica aí enchendo a cara de uísque às minhas custas. Pagando clínica de reabilitação com o meu dinheiro. Porque, que eu saiba, faz muito tempo que você não vende uma tela". A fala da empresária enfurecerá ainda mais a pintora: "Cala a boca! Não abre essa boca para falar besteira!"

"Odete é um retrato de uma classe que despreza o Brasil e, ao mesmo tempo, se beneficia dele, suga suas riquezas. Ela é muito interessante e, infelizmente, muito atual. Representa um pensamento conservador, preconceituoso, retrógrado ainda presente no mundo. É uma mulher que não sabe reconhecer, não entende o valor do nosso país", comenta Debora Bloch.