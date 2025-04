De Férias com o Ex anuncia ex-BBBs e ex-Fazenda em nova nova temporada

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A nova temporada do De Férias com o Ex terá nomes conhecidos de outros realities. MTV e Paramount+ anunciaram o elenco da nova temporada Caribe VIP, com os ex-BBBs Natália Deodato e Nizam. Polidoro, ex-participante de A Fazenda, também está no time.

Álec Guímel, André Pereira, Aryan Almeida, Clau, Cristal Felix, Laís Melo, Manoel Rafaski, Martina Sanzi, Matheus Freire também estão confirmados. "Diretamente do caribe colombiano, essa turma está pronta para se jogar nas férias mais divertidas (e tensas) de suas vidas", diz comunicado.

Data de estreia também foi confirmada: episódio duplo será exibido no dia 22 de maio, primeiro no Paramount+ e, às 21h10, na MTV.

