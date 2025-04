Anitta ganha tapete holístico de Ricky Martin avaliado em R$ 11,5 mil

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta continua recebendo presentes de amigos por conta de seu aniversário de 32 anos, comemorado em 30 de março. Nesta quinta-feira (24), ela compartilhou com os seguidores um mimo especial enviado por Ricky Martin, 53: um tapete holístico com pedras naturais, voltado para o equilíbrio dos chakras.

Nos Stories, Anitta não escondeu a empolgação com a surpresa do cantor porto-riquenho. "Eu amo como o universo é sincronizado. Justo quando terminei de ler um livro sobre chakras, recebo esse presente incrível do Ricky Martin. Vou meditar profundamente em cima dele", declarou a cantora, que comemorou o aniversário com três festas. Nos últimos tempos, Anitta anda focada em desenvolver seu lado espiritual.

O tapete, em formato retangular, é composto por fileiras de pedras naturais organizadas em uma paleta multicolorida. O modelo ainda conta com fitas de calor infravermelho, que prometem potencializar os efeitos terapêuticos. O item é avaliado em cerca de 2 mil dólares -o equivalente a aproximadamente R$ 11,5 mil na cotação atual.

Segundo o fabricante, o tapete reúne pedras como ametista, sodalita, ágata azul, aventurina verde, aventurina amarela, cornalina (carnelian) e jaspe vermelho. O produto promete estimular a circulação, promover o relaxamento e auxiliar no alinhamento dos chakras.

