Sem Brunna, Ludmilla comemora 30 anos com festão e convidados famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla chegou aos 30 anos nesta quinta-feira (24) e comemorou com uma "white party", uma festa do branco, em um buffet no Rio de Janeiro.

Famosos como Nicole Bahls, Valesca Popozuda, Pocah e David Brazil foram alguns dos convidados. A esposa da cantora, no entanto, não compareceu. Brunna está em nos Estados Unidos, onde deve dar a luz em breve à filha Zuri.

Nas redes sociais, a cantora fez uma publicação comemorando a data. "30 anos, Ludmilla. Quem diria? Uma carreira sólida, conquistas ainda melhores que as que sonhei um dia, uma família unida, um amor tranquilo e a minha primeira filha. Eu poderia dizer que cheguei no meu melhor momento. E talvez realmente seja! Mas diminuir o passo não é uma opção. Com muita fé, amor, música, sonhos ainda mais ousados e a responsa de inspirar outras pessoas a serem quem elas realmente são, eu vou cada vez mais e mais longe, se Deus quiser", escreveu.