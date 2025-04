Web pede a volta do Vídeo Show como programa fixo na Globo após especial de 60 anos

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exibição do Vídeo Show especial em comemoração dos 60 anos da Globo, na noite de quinta-feira (24), tem feito muita gente pedir pela volta da atração na grade fixa da emissora.

Após o programa especial ir ao ar, a repercussão foi positiva pelas redes sociais, tanto que o nome dele foi alçado a um dos temas de maior debate no X.

"Eu digo tranquilamente que o Vídeo Show poderia voltar como um programa semanal aos sábados. Podia ser curtinho, 45 minutos, mostrando bastidores, entrevistas e erros de gravação. É tanto material incrível que a gente não tem acesso mais", reforçou um internauta.

A parceria de Otaviano Costa com Monica Iozzi, que entre 2015 e 2016 comandaram juntos o vespertino, também chamou a atenção. Ambos se reencontraram.

O próprio apresentador, hoje na Band, fez questão de falar sobre o especial. "Vai ao ar o especial do meu, do seu, do nosso Vídeo Show. Meu coração reforçado está batendo ainda mais forte de emoção ao relembrar todos os momentos lindos que esse programa me proporcionou", escreveu.

Outro trecho que repercutiu foi o encontro de Cissa Guimarães com Miguel Falabella, antigos apresentadores entre 1989 e 2001, que depois de um abraço emocionante deram um selinho na atração. "Que encontro lindo! Eles são patrimônios da nossa TV", opinou um seguidor.

Leia Também: De Férias com o Ex anuncia ex-BBBs e ex-Fazenda em nova nova temporada

Leia Também: Anitta ganha tapete holístico de Ricky Martin avaliado em R$ 11,5 mil