Carlinhos Brown lamenta morte de ex-The Voice Kids Karen Silva, aos 17 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlinhos Brown lamentou a morte de Karen Silva. A jovem de 17 anos, que morreu ontem, integrou o time do então técnico no The Voice Kids (Globo) em 2020.

Brown disse que todos foram "pegos de surpresa" pela partida repentina da cantora. "Karen Silva passou pelos palcos do The Voice, fez parte dos nossos times e deixará lembranças de extrema importância para todos nós", escreveu em publicação no Instagram.

"Karen Silva brilhou em nosso programa e na vida -sempre com muita alegria e disposta a aprender mais na música. Hoje, com sentimentos e pêsames aos seus familiares, nos despedimos desta potente pessoa. O que nos resta é a esperança no sagrado", disse Carlinhos Brown.

"Não sabemos os desígnios de Deus e a forma como Ele atua sobre as almas. Acredito plenamente que ela é uma escolhida para reafirmar em nós o desejo de vitória. Que Deus abençoe seu espírito e o coloque em um bom lugar", disse Carlinhos Brown.

MORTE

Karen estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ) após sofrer um AVC hemorrágico. Há quatro dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".

Karen foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas.

Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar", diz a nota da assessoria. Leia abaixo na íntegra.

Após a participação no programa, Karen lançou vários singles independentes. Entre eles "Vacilei", "Não Adianta Ligar", "Neurose" e "GATA VIRA-LATA".

