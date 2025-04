Morre Virginia Giuffre, mulher que acusou príncipe Andrew de abuso sexual

© Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

Virginia Giuffre, a mulher que se tornou conhecida após acusar Jeffrey Epstein e o príncipe Andrew de abusos sexuais, faleceu, informou a família em um comunicado enviado à revista People.

A morte ocorreu nesta quinta-feira, 25 de abril, em Neergabby, na Austrália, onde ela viveu nos últimos anos.

"Virginia perdeu a vida em decorrência de suicídio, após ser vítima de abusos e tráfico sexual por um longo período", diz o comunicado.

"Virginia foi uma guerreira destemida na luta contra o abuso e o tráfico sexual. Ela foi uma luz que inspirou muitos sobreviventes e, apesar de todas as adversidades que enfrentou na vida, brilhou intensamente. Sua ausência será profundamente sentida. A luz da sua vida eram seus filhos Christian, Noah e Emily", continua a nota.

"Não existem palavras que possam expressar a dor que sentimos hoje com a perda da querida Virginia. Ela foi uma heroína e será para sempre lembrada por sua incrível coragem e espírito amoroso. No final, o peso dos abusos tornou-se insuportável para Virginia. Sabemos que ela agora está com os anjos", conclui o comunicado.

Em 2000, aos 16 anos, Giuffre foi recrutada por Ghislaine Maxwell. Desde então, foi forçada a manter relações sexuais com Epstein e outras pessoas pertencentes à chamada "irmandade", da qual conseguiu fugir em 2002. Entre os nomes de quem ela afirma ter sido forçada a se relacionar está o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III.

