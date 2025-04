Ilze Scamparini relembra pergunta sobre gays ao papa

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a cobertura do funeral do papa Francisco na GloboNews, Ilze Scamparini, 66, relembrou o momento em que fez uma pergunta sobre gays ao pontífice em 2013.

Na TV, a jornalista lembrou de quando perguntou ao papa Francisco sobre a opinião da igreja católica em relação a causa LGBT+: "Doze anos se passaram. Quando me transporto para aquela cena no avião, ainda sinto um impacto no meu sistema nervoso daquela fala do papa: 'Quem sou eu para julgar?', referindo-se aos homossexuais."

Ilze detalhou o encontro com o pontífice: "Era um domingo e entrei no avião com uma intuição. Me coloquei numa espécie de fila para fazer a minha pergunta, levantando a minha mão. Dois jornalistas brasileiros cederam os lugares deles para mim. Fiquei bastante tempo com o braço levantado. Alguns jornalistas fizeram perguntas, até que o porta-voz do Vaticano encerrou a entrevista, deixando o meu braço levantado sem resposta."

"Mas o papa não me ignorou. Olhou para mim e pediu ao porta-voz para deixar que eu falasse. Num gesto, me chamou. Eu fui lá na frente, onde ele estava, e peguei o microfone. Antes de perguntar, pedi licença ao papa para tocar num assunto delicado. Ele consentiu com a cabeça, bem sério. Na hora, Francisco ficou bastante embaraçado, um pouco nervoso. Essa foi a minha impressão. Era a primeira vez que alguém perguntava a um papa sobre gays", disse Ilze Scamparini.

A jornalista ainda falou sobre a reação do papa após a declaração: "Ele me agradeceu. Disse: 'Obrigado por ter feito essa pergunta'. Mas já não sorria. Saí dali sentindo uma emoção muito forte, contrastante. Sentei-me na cadeira do avião, fechei os olhos e, por um instante, senti alguém apertando o meu braço. Era o padre Lombardi, o porta-voz, que me disse algo como: 'Fica tranquila, o papa gostou da pergunta'."

"Oito ou nove horas depois a gente pousou em Ciampino, em Roma. A confusão estava armada e começou um debate na igreja que até hoje não terminou", disse Ilze Scamparini.