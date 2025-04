Marido 33 anos mais jovem de Leandro Karnal abre o jogo sobre relação

© Reprodução / Redes Sociais

O cantor Vitor Fadul, de 29 anos, comentou sobre seu relacionamento de cinco anos com o historiador e filósofo Leandro Karnal, de 61 anos. Em entrevista ao podcast "Cérebro Pod", ele destacou que a diferença de idade entre eles nunca foi um obstáculo, embora ainda gere estranhamento em algumas pessoas. "Eu nunca imaginei que amaria um homem, ainda mais tão mais velho que eu. Temos um Jesus Cristo entre nós", disse Fadul, referindo-se à diferença de 33 anos entre os dois.

Vitor também relembrou o apoio e a previsão da mãe, falecida recentemente, que desde o início do relacionamento acreditava que Karnal seria o amor de sua vida. "Fui deixando fluir e descobri que ele me instiga a entendê-lo, assim como eu o instigo a tentar me entender", afirmou. Ele destacou que o amor foi sendo construído a partir das diferenças e afinidades entre eles.

Um momento marcante no casamento foi o diagnóstico de autismo de Fadul, que, segundo ele, ajudou a salvar a relação. "Sem a descoberta do autismo, meu casamento teria acabado. Eu não conseguia me entender, e isso afetava a todos ao meu redor, inclusive o Leandro", explicou. O diagnóstico trouxe clareza sobre muitas situações que antes geravam conflitos.

Vitor afirmou que o relacionamento tem sido uma oportunidade constante de aprendizado e autodescoberta. "Nas tentativas de entender o outro, acabamos descobrindo muito sobre nós mesmos", concluiu. O casal segue enfrentando os desafios com diálogo e cumplicidade, buscando sempre fortalecer a relação.

