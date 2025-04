Kanye West diz que deveria ter tido filhos com Paris Hilton e não com Kim Kardashian

© Getty

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - Kanye West, mais Kanye West do que nunca, voltou a causar polêmica e indignação na web com suas declarações. O rapper, que já se classificou como nazista, racista e intolerante e usou sua mulher, Bianca Censori, como objeto de publicidade no tapete vermelho do Grammy, desta vez fez (mais algumas) afirmações preconceituosas e misóginas na sexta-feira (25).

Em uma live na Twitch, plataforma de streaming popular entre gamers, realizada nesta sexta-feira (25), ele diz que deveria ter formado uma família com a socialite e empresária Paris Hilton, e não com Kim Kardashian.

Abre parêntese: no início dos anos 2000, quando ainda não era conhecida, Kardashian trabalhava com Paris. Era uma espécie de secretária particular. Fecha parêntese.

"Kim era assistente pessoal da Paris Hilton", disse. "Eu deveria ter tido filhos com a Paris e não com ela. Quantos hotéis eu teria agora? Imagina. O Hilton", bradou, entre palavrões. Paris é bisneta de Conrad Hilton, fundador da Hilton Hotels. Ela está casada desde 2021 com o empresário Carter Reum, com quem tem dois filhos.

Kim e Kanye se casaram em 2014 e tiveram quatro filhos: North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 6. O divórcio veio em 2022, ano em que o rapper começou a namorar a arquiteta e modelo Bianca Censori.

Arnold Schwarzenegger também foi atacado. West desencavou o caso que o ator, ex-fisiculturista e ex-governador da Califórnia, teve com Mildred Baena, governanta da casa em que ele morava com a então esposa, Maria Shriver, nos anos 1990. Desta traição nasceu Joseph Baena, um dos cinco filhos de Arnold.

"Se você é como Arnold Schwarzenegger e faz um filho com uma babá, o único poder da babá é levar os seus filhos. Então o único poder de Kim é levar os meus filhos. Eu tive um bebê uma assistente, cara". Segundo o jornal New York Post, o vídeo da transmissão foi deletado da Twitch e a conta de West está suspensa.