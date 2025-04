Porchat leva tapão na cara da mulher de Malvino Salvador

© Reprodução / GNT

A lutadora Kyra Gracie deu um tapa no rosto de Fábio Porchat enquanto contava sua história no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT.

Na atração, ela revelou que foi contratada para um evento que aconteceu na virada do ano no Japão no qual precisava “dar tapas no rosto das pessoas” e o apresentador se prontificou a participar de uma “simulação”.

“Sempre que termina, eu digo ‘adorei o programa’. Não sei se posso dizer isso hoje. Eu ainda estou com o programa de hoje calando muito a fundo aqui dentro. Ainda estou surpreso, eu acho que um pedaço da minha alma ainda está lá. Mas estou com uma energia violenta, uma energia boa demais”, brincou ele, no final do programa, ao falar sobre o tapa.