Maíra Cardi anuncia gravidez três meses após perder bebê

© Reprodução / Instagram

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Maíra Cardi anunciou na manhã deste sábado (26) que está grávida novamente. Ela e o marido, Thiago Nigro, compartilharam a notícia em suas redes sociais em um vídeo gravado nas Bahamas e em fotos no Instagram. Em uma hora, as imagens acumularam quase 300 mil curtidas em sua página oficial.

"Estamos grávidos. Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas! Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei!", explicou, na legenda do TikTok. Na filmagem, Thiago aparece perguntando a Sophia, 6, se ela prefere ter um irmão ou uma irmã. A menina, filha de Maíra com Arthur Aguiar, diz, sem hesitar: uma irmã. "Ela quer uma menina, como se fosse possível escolher. E se forem dois?", comentou a influenciadora.

A gravidez vem três meses após a influenciadora ter passado por um aborto espontâneo com oito semanas de gestação. Na época, Thiago publicou um vídeo sobre a perda do bebê que causou indignação e debate sobre limites da exposição nas redes por ter aproximado a câmera do celular e exibido detalhes do feto.

Além de Sophia, Maíra também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, fruto de seu relacionamento com Nelson Rangel.