Gretchen mostra calvície e põe novo cabelo para o Power Couple

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gretchen está de cabelo novo. A rainha do bumbum, que está no elenco do Power Couple (Record), garantiu um aplique resistente que promete durar pelos próximos três meses. Ela mostrou o procedimento nas redes sociais.

No vídeo postado neste sábado (26), ela mostrou o processo de aplicação da prótese, que é colada e depois costurada aos fios naturais.

O aplique foi feito de maneira reforçada pela especialista Luciana Oliveira, já que Gretchen vai precisar ficar três meses sem manutenção. "Vou ter que fazer prova, lavar o cabelo, prender", falou a cantora.

O Power Couple estreia na terça (29) e terá Kadu Moliterno, Dhomini e Francine Piaia no elenco. Os participantes jogam em dupla com seus respectivos cônjuges.

Gretchen, 65, participou da primeira edição do programa, em 2016. Desta vez, ela participa com o atual marido, o músico Esdras Souza, 52.

