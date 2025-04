Justin Bieber de luto: "Mal posso esperar para te reencontrar no céu"

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

Justin Bieber está de luto após a morte do avô, Bruce Dale.

O cantor de "Sorry" prestou uma homenagem emocionante através de uma publicação em sua página do Instagram neste sábado, 26 de abril.

"Vovô, eu sempre acabava ficando com todo o seu dinheiro. Lembro que você me dizia que a vovó já me dava uma mesada de 20 dólares", começou ele.

"Sempre te convencia a gastar dinheiro comigo comprando comida nos jogos de hóquei às sextas-feiras à noite. Mesmo contrariado, você sempre cedia", continuou.

Depois de destacar a personalidade mais reativa do avô durante as partidas, Bieber comentou: "Mal posso esperar para te reencontrar no céu".

"Vou sentir muito a sua falta. Sempre vou lembrar dos momentos maravilhosos que vivemos juntos", finalizou.

