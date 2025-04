Quem é Max Tovar, xamã de Anitta que ensina a 'reprogramar' o cérebro

© AgNews

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dois anos, Anitta procurou, por indicação de amigos, o trabalho de Max Tovar. A cantora, que estava em busca de autoconhecimento e melhorias na saúde emocional e física, disse que a mentora espiritual a ajudou a "virar uma chave" que mudou sua vida.

Autodenominada xamã e terapeuta integrativa especialista em cosmologia energética, Max atende famosos e anônimos em seu sítio em Monsenhor Paulo, no interior de Minas Gerais, há mais de 30 anos. Angélica, Juliette, Thiaguinho, Carol Peixinho, Fernanda Souza e Wanessa Camargo estão entre os frequentadores do sítio.

Iniciada no xamanismo em 1989 com o argentino Juan Oviedo, Max trabalha na linha do "mapa gestacional". Em um depoimento no Youtube, a atriz e apresentadora Fernanda Souza declara: "É a ferramenta mais poderosa que já conheci".

Em seus vídeos na plataforma, em que tem 14 mil inscritos, Max navega por um misto de meditações xamânicas, orações de santos católicos e frases motivacionais. "Tem pessoas que nasceram com a genética para serem felizes, outras precisam treinar", diz ela em um vídeo, atribuindo a frase a Dalai Lama.

VIDA NO PILOTO AUTOMÁTICO

Segundo a xamã, nosso cérebro é programado a partir de situações que vivemos ainda no útero. "O clima energético que o pai e a mãe se encontravam desde a fecundação até o nascimento implica em programações pré-registradas que vão levar o indivíduo a reproduzir isso na vida de forma inconsciente", explica Max.

A terapia consiste, portanto, em "reprogramar" a pessoa para que ela saia do "piloto automático" e tenha uma postura responsável e ativa em relação à própria vida.

Segundo Max, quem a procura são pessoas que estão sem definição de um propósito, ou que "já fizeram conquistas materiais e a vida ficou no vazio", diz. Ela lista ainda pessoas com quaisquer tipos de conflitos emocionais, dificuldade de engravidar, em busca de sentido na vida, em estado de tristeza profunda, com traumas impeditivos da própria vida, pessoas que querem expandir a consciência ou que querem desenvolver o seu propósito no mundo.

Max trabalha com terapias coletivas, mentorias individuais, retiros, imersões e também faz workshops em empresas. "São treinamentos para potencializar as inteligências e desenvolver uma neuroplasticidade mais ampla a fim de que o indivíduo se torne gestor da própria vida", explica.

'A MAGIA ESTÁ DENTRO DE NÓS'

Em 2023, Anitta passou cinco dias em um retiro com Max, sem celular e sem contato com o mundo externo. Diz ela que saiu de lá transformada, mudou seu "jeito de ser" e ficou quase um ano sem sexo. No ano seguinte, revelou ser praticante do candomblé. Fez um clipe mostrando imagens da religião e enfrentou represálias de seguidores.

Max Tovar explica que não há conflito religioso entre suas terapias e qualquer outra prática espiritual. "Nosso processo não tem nada a ver com religião. Recebo gente de umbanda, candomblé, espírita, budista. O xamanismo é a relação com os elementos da natureza. A magia está dentro de nós", explica.

Recentemente, Anitta voltou a compartilhar momentos no sítio de Max, onde, inclusive, comemorou seu aniversário. Junto com Angélica e Juliette, ela participou do ritual do equinócio.

As fotos acabaram gerando piadas e memes na internet. Dizia-se que o próximo show da cantora seria regado a incensos de palo santo, colares de miçanga e vestidinhos com estampa indiana. Em um dos memes, um grupo de jovens hippies descalços canta o refrão "na floresta encantada", com violão e chocalho. "O Ensaio da Anitta ano que vem vai ser assim", brincava um internauta no X.

Em março deste ano, a cantora cancelou, sem muita explicação, sua participação no Coachella, festival de música considerado um dos principais do mundo. Fãs ficaram sem entender o motivo. Na ocasião, especulou-se que o cancelamento do show teria sido uma orientação de Max. Anitta não fala sobre isso.

A xamã responde com tranquilidade às acusações dos "haters". "Falam que é seita, lavagem cerebral, rituais macabros. Mas nem Jesus agradou a todos. As pessoas estão amarradas na sua própria dor."