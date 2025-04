Drew Barrymore, 50, fala sobre procedimentos estéticos: 'Nunca fiz e quero continuar assim'

© Raymond Hall/GC Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grandes entrevistadoras da atualidade, Drew Barrymore costuma bater papo não só com os convidados de seu talk show, mas também com a plateia. E foi numa dessas conversas que ela ouviu de uma das espectadoras a seguinte pergunta: "Você pode nos contar seu segredo para envelhecer com elegância e se sentir tão confortável consigo mesma?".

Barrymore, 50 anos comemorados em fevereiro, agradeceu o elogio e respondeu que não se submeteu a nenhum procedimento estético até agora, não pretende se submeter –e pediu às mulheres na plateia que não julgassem aquelas que optaram por fazer.

"Eu não fiz nada e quero tentar continuar assim... mas também penso: façam o que funcionar para vocês. A única coisa que eu sei é não julgar as outras pessoas porque elas fazem as coisas de maneira diferente. Estamos todos em nosso próprio caminho e temos que nos apoiar", disse.

A atriz de "E.T" e "As Panteras" contou que, às vezes, percebe um ou outro detalhe em seu corpo que poderia ser melhorado ("Vejo muito pescoço de peru e penso: Nossa, cheguei lá agora!"), mas.. . tudo bem.

"Quero dizer a mim mesma para não ser tão má comigo mesma. Quantos momentos lindos temos o privilégio de ver nosso reflexo e essa pessoa nos olhando de volta somos nós mesmos?", afirmou. E continuou: "Então, quanto mais gentis, pacientes, resilientes, amorosos, acolhedores e menos desdenhosos pudermos ser, melhor será para o nosso jogo mental e espiritual, que afeta o rosto."