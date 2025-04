Quem é Kyra Gracie, mulher que deu tapa na cara de Porchat na TV

© Reprodução / GNT

A lutadora Kyra Gracie surpreendeu o público e o apresentador Fábio Porchat ao dar um tapa no rosto dele durante o programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, exibido no canal GNT. O momento inusitado ocorreu após a lutadora relatar uma experiência curiosa que viveu em um evento no Japão.

Leia Também: Porchat leva tapão na cara da mulher de Malvino Salvador

Kyra tem 39 anos, e é casada com o ator Malvino Salvador. Além de lutadora e professora, também investe na carreira empresarial. Ela fundou a própria academia de artes marciais, a Gracie Kore, em 2018. Lançou uma grife de moda esportiva feminina e atuou como comentarista esportiva e apresentadora em canais como Globo, Sportv e Combate.

A comentarista esportiva revelou ter se encantado pelo ator, ao vê-lo em um restaurante. Decidiu que se casaria com ele, escrevendo o desejo numa espécie de “Caderno dos Sonhos”.

Não é que eu estivesse ‘obcecada’ por ele — apenas sentia que ele tinha tudo a ver comigo. Tomei a decisão de criar as circunstâncias que tornaram nosso primeiro encontro possível, e menciona novamente o seu caderno.

Com a ajuda de um ex-padrasto de Malvino, Kyra foi a uma festa só para saber que ele estaria lá. O relacionamento dos dois começou em 2013 e, desde então, construíram uma família com três filhos: Ayra, nascida em 2014, Kyara, em 2016, e Rayan, em 2021.

Leia Também: Namorada de Belo exibe tatuagem íntima de biquíni e chama a atenção