Morre cantor Igor Rodsi aos 44 anos após batalha contra leucemia

O cantor sergipano Igor Rodrigues, conhecido artisticamente como Igor Rodsi, faleceu neste domingo (27), aos 44 anos, em decorrência de complicações da leucemia mieloide aguda. O artista lutava contra a doença desde dezembro de 2024 e estava em tratamento.

A notícia da morte foi confirmada por familiares e amigos através das redes sociais do cantor, que publicaram uma homenagem emocionada. A nota destacou o legado de Igor Rodsi na cena musical sergipana, não apenas por seu talento como cantor e compositor, mas também por seu apoio a outros artistas e sua generosidade.

Igor Rodsi deixa esposa e um filho. Em dezembro do ano passado, ele havia tornado público seu diagnóstico e mobilizado uma rede de apoio para arrecadação de doações de sangue e recursos para o tratamento. O velório do cantor será realizado nesta segunda-feira (28), e o sepultamento ocorrerá no Cemitério São João Batista, em Aracaju.

