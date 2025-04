Causa da morte de Gene Hackman e Betsy Arakawa é revelada após autópsia

© Getty Images

Gene Hackman, vencedor do Oscar, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, tiveram as causas oficiais de morte divulgadas após a conclusão das autópsias realizadas pelas autoridades do Novo México, de acordo com a Fox New Digital. O casal foi encontrado sem vida em sua residência em Santa Fé no dia 26 de fevereiro.

Segundo o laudo do médico legista, Hackman, de 93 anos, morreu em decorrência de complicações causadas por doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva grave, com a Doença de Alzheimer apontada como condição significativa contribuinte. A análise também revelou histórico de insuficiência cardíaca congestiva e alterações renais crônicas, além de indícios de jejum antes do falecimento.

Já Betsy Arakawa, de 65 anos, faleceu devido à hantavirose, uma infecção viral rara transmitida por roedores, que provoca sintomas respiratórios graves, dores e náuseas. De acordo com a perícia, Betsy teria morrido por volta de 11 de fevereiro, aproximadamente uma semana antes de Hackman. A investigação apontou uma infestação de roedores na casa do casal como possível origem da infecção.

O Escritório do Investigador Médico do Novo México realizou uma investigação completa, descartando sinais de trauma externo ou evidências de crime. Apesar do avançado estado de decomposição dos corpos, a conclusão foi de mortes naturais.

Gene Hackman e Betsy Arakawa foram sepultados em um funeral privado em Santa Fé, restrito a familiares e amigos próximos. Inicialmente listados como "não reclamados", seus nomes foram posteriormente removidos da relação após o contato com familiares.

Leia Também: Imagens revelam interior da casa de Gene Hackman e esposa após mortes

Leia Também: Esposa de Gene Hackman pesquisou sobre sintomas gripais antes de morrer