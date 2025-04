Gracyanne diz que se envolveu com pessoa da Globo após o BBB 25

© <p>Tv Globo / Fábio Rocha</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após deixar o BBB 25, Gracyanne Barbosa se envolveu com uma pessoa dos Estúdios Globo. Ela revelou a novidade ao Gshow, mas manteve segredo sobre a identidade do affair.

"Foi só curtição, a gente está só se conhecendo e curtindo", disse a fisiculturista.

Durante o confinamento, Gracyanne falou aos colegas que sentia muita falta de sexo. "Foi a primeira coisa que eu resolvi quando saí. Estava fazendo mais falta que ovo", disse ela no Mesacast BBB, no dia da final do programa.

Com o fim do reality, a musa fitness está investindo em seu trabalho de influenciadora. Ela conta que seu público cresceu e que agora pretende fazer conteúdo para pessoas que têm menos afinidade com o mundo fitness.

"O nicho do meu público abriu para pessoas que não são fitness e se sentem inspiradas a começar. Isso me despertou uma vontade de começar um projeto com pessoas que ainda não treinam", contou.