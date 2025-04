Separação de Artur Jorge expõe suposto caso com neta de Nilton Santos

© Reprodução- Instagram

A vida pessoal do ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, 58 anos, tornou-se assunto nos noticiários esportivos e redes sociais. Após o fim de seu casamento de três décadas com Maria Marquês, o nome do treinador português é ligado a Hanna Sette dos Santos, 32 anos, ex-funcionária da Botafogo TV e neta do lendário lateral-esquerdo Nilton Santos, que dá nome ao Engenhão.

Informações não oficiais apontam que a relação entre Artur Jorge e Hanna teria se intensificado após a conquista da Libertadores e durante a viagem do clube ao Catar para a Copa Intercontinental. Bastidores do Botafogo sugerem que o relacionamento extraconjugal foi o fator determinante para o término do casamento do treinador, causando surpresa entre torcedores e pessoas próximas.

Hanna Sette dos Santos, filha de Carlos Eduardo (filho de Nilton Santos) e Claudia Sette, trabalhou como repórter, apresentadora e comentarista na Botafogo TV desde março de 2024, tendo contato direto com a equipe de Artur Jorge. Ela também é conhecida por seu envolvimento na preservação da memória do avô, através de projetos como o site NiltonSantos.com.br e a produção do filme biográfico "Enciclopédia do Futebol".

Até o momento, Artur Jorge e Hanna Sette não se manifestaram publicamente sobre a situação. Maria Marquês, ex-esposa do treinador, também optou pela discrição.