Madonna relembra show no Rio e exalta Pabllo Vittar: "Linda memória"

Nesta terça-feira (29), a cantora Madonna decidiu relembrar quase um ano de seu mega show no Brasil, quando apresentou a "The Celebration Tour", na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show, que aconteceu no dia 4 de maio de 2024 e foi gratuito, encerrou a turnê da cantora norte-americana e atraiu um grande público.

No instagram, a artista publicou diversas imagens do show no Brasil e exaltou a participação de Pabllo Vittar em seu espetáculo. Nos Stories, Madonna publicou algumas memórias com a estrela brasileira: "Obrigada por estas lindas memórias Rio".

A estrela pop ainda revelou que publicou um vídeo especial em seu canal no YouTube para comemorar o aniversário do show no Brasil, onde também mostra sua ligação com Pabllo Vittar: "Quase um ano desde o último show da minha Celebration Tour, que terminou no RIO!! Obrigada, Brasil, por uma experiência inesquecível! E muito obrigada à minha comunidade pelo apoio incansável!"