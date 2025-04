Cantor Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

© <p>Getty Images</p>

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 66 anos, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A hospitalização se deu devido a um quadro de pneumonia, e o músico passará por uma série de exames para avaliação detalhada de sua condição.

A informação foi confirmada pela equipe do artista em um comunicado divulgado nas redes sociais na noite desta terça-feira (29). "Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica", informou a assessoria.

Apesar da internação, o quadro de Arlindo Cruz é considerado clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados médicos necessários.

O cantor enfrenta sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 2017 e tem um histórico de diversas internações nos últimos anos.

