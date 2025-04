Mãe da suposta namorada do técnico Artur Jorge desabafa: "Vergonha"

© Reprodução- Instagram

A polêmica envolvendo o ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, e Hanna Santos, neta do ídolo Nilton Santos, ganhou um novo desdobramento. A mãe de Hanna, Claudia Sette, usou as redes sociais para manifestar publicamente sua indignação com o relacionamento da filha e revelou conflitos familiares intensos.

“Eu me sinto envergonhada por ser mãe. Além de tudo o que ela fez comigo, não admiro mulheres que se envolvem com homens comprometidos”, desabafou Claudia, referindo-se ao romance de Hanna com Artur Jorge, que recentemente se separou após mais de 30 anos de casamento.

Claudia comparou sua relação com a filha à da novela “Vale Tudo”, exibida pela TV Globo, destacando a semelhança com os conflitos entre as personagens Maria de Fátima e Raquel. “A diferença é que, na novela, a casa que Maria de Fátima vendeu estava no nome dela. No meu caso, tudo é meu. Ela se uniu a uma prima minha, planejaram esse golpe durante uns três ou quatro anos e tomaram tudo. Estou há quatro anos na Justiça tentando anular um segundo testamento fraudulento baseado no meu”, afirmou.

Visivelmente abalada, Claudia também comentou a repercussão do envolvimento de Hanna com Artur Jorge. Para ela, a filha agiu de forma egoísta e causou sofrimento a outras pessoas.

“Esse caso mexeu muito comigo, me desestabilizou. Tenho vergonha. Ter um caso com um homem casado, pra mim, é algo que não entra na minha cabeça. Não quero destruir a vida de ninguém pra conseguir algo à força”, declarou.

Até o momento, Hanna Santos e Artur Jorge não se manifestaram sobre as declarações.

