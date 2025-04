Camila Queiroz revela que mãe ainda trabalha como manicure e se emociona

© <p>Getty Images</p>

Conhecida por sua trajetória de mais de uma década na televisão, a atriz Camila Queiroz, 31 anos, revelou que toda a sua família continua ativa no mercado de trabalho. Em participação no podcast PodDelas, Camila contou que empregou suas duas irmãs, mas sua mãe, Eliane, segue trabalhando como manicure, embora em ritmo mais lento.

"Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. As duas [minhas irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim", compartilhou a atriz.

Camila também relembrou sua época como modelo, antes da fama nacional, descrevendo a experiência como "uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem", e expressou a falta de ter com quem compartilhar momentos.

Na conversa, a atriz também abordou a importância de preservar a privacidade de sua família, revelando que possui um perfil privado nas redes sociais, inacessível a seus milhões de seguidores. "Quero preservar minha família. Ainda hoje não entendo esse interesse das pessoas [em famosos]", confessou.

