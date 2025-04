Príncipe Harry vai faltar ao aniversário de Archie pelo 2º ano seguido

© Archewell

O príncipe Harry, Duque de Sussex, não poderá celebrar presencialmente o sexto aniversário de seu filho mais velho, Archie, no próximo dia 6 de maio. O marido de Meghan Markle viajará para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar de uma iniciativa que homenageará dois jovens com o Prêmio Legacy.

O Prêmio Legacy foi criado por Harry em memória de sua mãe, a princesa Diana, e reconhece jovens que se destacam por seu trabalho humanitário. A viagem de Harry para entregar a honraria coincidirá com a data de nascimento de Archie.

Esta será a segunda vez consecutiva que o Duque de Sussex se ausenta do aniversário do primogênito. Em 2023, Harry não esteve presente para celebrar os cinco anos de Archie, pois viajou à Inglaterra para a coroação de seu pai, o rei Carlos III.

Harry e Meghan também são pais de Lilibet Diana, que completou três anos recentemente. A ausência do príncipe no aniversário de Archie levanta novamente a questão do relacionamento de Harry com a família real britânica e seus compromissos pessoais e profissionais.

Leia Também: Babá revela detalhes da rotina de sono dos filhos de William e Kate