Fernanda Torres e outras celebridades brilham em desfile da Chanel; veja

© Getty Images/Instagram - Matilde Mourinho

A maison francesa Chanel escolheu o cenário elegante do Lago Como, na Itália, e o palácio Villa d'Este para a apresentação de sua coleção Cruise 2026, realizada nesta terça-feira (29). O evento, que revelou as novas peças e tendências da grife, atraiu diversas personalidades do mundo do entretenimento.

Entre os convidados ilustres, destacaram-se a atriz Fernanda Torres, atrizes internacionais como Keira Knightley, Lupita Nyong'o e Margaret Qualley.

O desfile da coleção Cruise da Chanel é conhecido por combinar peças com estilo resort em destinos turísticos icônicos. A apresentação no Lago Como, um refúgio tradicional de celebridades, reforça essa característica da marca, que reuniu um casting de estrelas para prestigiar a nova coleção.

Leia Também: Camila Queiroz revela que mãe ainda trabalha como manicure e se emociona