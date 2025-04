William pretende retirar títulos reais de Meghan e Harry quando for rei

© Anwar Hussein/WireImage

O príncipe William planeja retirar os títulos reais ao príncipe Harry e à mulher, Meghan Markle, assim que herdar a coroa.

"O Charles pode não se importar em lidar com isto, mas o William se importa", disse uma fonte próxima da realeza ao Daily Beast.

"Ele detesta e despreza o Harry e a Meghan com todas as suas forças, acredita que ele traiu tudo aquilo que a família representa e a ideia de que eles estão usando o seu status real como porta de entrada o deixa com reiva", acrescenta.

A mesma fonte aponta que Markle não está seguindo o acordo estabelecido com a rainha Elizabeth ao usar o título de HRH (Sua Alteza Real) para promover a sua marca pessoal, As Ever.

Um amigo do príncipe William afirmou que Markle está se aproveitando da fraqueza do rei. "Charles perdeu o controle completamente", acrescentou. A popularidade do casal que vive nos Estados Unidos está irritando o marido de Kate.

"A Meghan está a usar HRH para mostrar o quão fraco e debilitado o Charles está. Sabe que ele não vai fazer nada. O rei William não irá permitir isto. Os títulos serão simplesmente removidos quando for rei", disse.

Vale destacar que no acordo que estabeleceram com a família real após terem deixado o núcleo principal em 2019, Harry e Meghan mantiveram os títulos reais, contudo, os mesmos não poderiam ser usados para fins comerciais.

