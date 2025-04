Mãe de ex-The Voice Kids que morreu revela desejos deixados pela filha

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manoella Virote Silva, mãe de Karen Silva, ex-The Voice Kids que morreu após sofrer AVC aos 17 anos, revelou os desejos deixados pela filha.

Em vídeo no Instagram, a mãe do jovem deu detalhes sobre o que aconteceu com Karen. "A Karen teve um AVC hemorrágico imenso, terrível e ela nem conseguiu. Na verdade, nem foi ela que não conseguiu. Não tinha como mesmo. A Karen foi atendida muito rápido por uma equipe maravilhosa e até o último momento teve uma equipe médica fazendo tudo o que pôde pela vida da minha filha. Não houve negligência", explicou.

Manoella fez um apelo às mães de filhos jovens. "O que eu queria falar com vocês é: vá ao médico com seu filho para fazer esses exames que a gente nem sabe que existem, porque eu não quero que nenhuma mãe passe nunca mais pelo que eu estou passando", pediu.

A mãe conta que Karen tinha uma linha de roupas para ser lançada ainda em 2025. "A Karen tinha muitos projetos, muitos planos, e ela estava vivendo muito essa marca de roupas dela que a gente vai continuar. Se vocês conhecerem algum centro de reabilitação de coisas neurológicas ou do cérebro, por favor, passa para mim, porque a gente vai lançar agora tudo do jeitinho que ela queria e o que for arrecadado, parte do lucro, vai ser para manter a marca e a outra parte vai ser para crianças que tiveram a oportunidade que a minha filha não teve, de se reabilitar", revelou.

Por fim, ela revela os desejos da filha e afirma que irá cumpri-los. "Ela tinha uma lista de metas para 2025 e eu vou tentar seguir todas elas. Tem três músicas inéditas para serem lançadas, a coleção que ela deixou pronta, e a faculdade de moda que ela queria fazer eu já estou vendo, vou fazer para homenagear minha filha", concluiu.

