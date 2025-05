Jade Picon diz se equilibrar entre o 'seja o que Deus quiser' e a autopreservação

© AgNews / Dilson Silva

(FOLHAPRESS) - Jade Picon, 23, disse nesta quarta-feira (30) que tem dificuldade para manter o equilíbrio entre público e privado em seu trabalho como influenciadora digital.

"A partir do momento em que eu coloco o pé fora da minha casa, e que eu sou uma personalidade, sai do meu controle", afirmou durante entrevista coletiva realizada no Web Summit Rio.

Ela participou de um painel sobre a construção de uma marca pessoal que resiste ao tempo, ao lado de Hugo Gloss, jornalista e influenciador, e Christian Rôças, CEO da Flint. Segundo ela, ser uma figura pública é viver em equilíbrio entre o "seja o que Deus quiser" e o "estar bem e feliz com isso".

Com mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, onde fala sobre moda, beleza e estilo de vida, ela disse que ter a vista exposta faz parte da profissão que escolheu. "E para mim vale a pena. Está tudo resolvido na minha cabeça."

Ela afirmou ainda que, em busca de um equilíbrio, prioriza o cuidado com a saúde mental. Assim, independentemente do que seja exposto sobre sua vida ou do que aconteça, ela terá condições de se sentir bem.

"E, claro, eu escolho o que posto ou compartilho, mas também existem as coisas que estão fora do meu alcance."

Além da escolha do conteúdo que publica, Jade disse que tem sua casa como local seguro. "Existe, sim, um lugar onde eu controlo o que vai ser exposto ou não, que é minha casa. Eu gosto de ter o meu cantinho, e por isso é tão importante esses momentos comigo mesma", afirmou.





