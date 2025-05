Gretchen detona colega após discussão no Power Couple

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gretchen, 65, protagonizou um bate-boca com Diego Superbi, 31, dentro do Power Couple Brasil (Record).

A Rainha do Bumbum se enfureceu porque Diego consumiu a carne que ela pretendia cozinhar para o marido, Esdras de Souza, 52. "Não custa nada pensar no outro. É uma questão de respeito, porque ele [Esdras] vem por último. Quando ele vem [comer], já não tem mais [comida], porque todo mundo pega e não quer saber dele", reclamou posteriormente a cantora.

Gretchen se enfureceu e chamou o influenciador digital de 'sem educação' - fato que incomodou a esposa dele, Giovanna Menezes, 24. "O Diego não tinha almoçado, não tinha nem tomado café. Ele ainda falou: 'Pode ser que eu tenha errado, pedi desculpas e ela me chamou de sem educação'", comentou a influenciadora com Talira Manñes, 33.

Segundo Giovanna, o clima pesado tomou conta do confinamento após a discussão entre Gretchen e Diego. "Aí tá um clima tenso entre os brothers. Eu não consigo ficar de boa com isso. Até pensei em falar com ela [Gretchen], mas não tenho essa intimidade."

