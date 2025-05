29 milhões de pessoas viram show de 60 anos da Globo

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O show em comemoração aos 60 anos da Globo foi assistido por 29,3 milhões de pessoas na noite da última segunda-feira (28), segundo dados consolidados e divulgados pela emissora.

O número representa um crescimento de 17% em comparação às quatro segundas-feiras anteriores no horário do show -22h25 e 0h58. Isso representa 4,2 milhões de pessoas a mais sintonizadas na emissora carioca.

No total, mais de 92 milhões de pessoas acompanharam a programação especial, informa a emissora. Grade teve 60 horas de comemoração, começando na quinta-feira (24) com edição especial do Vídeo Show e terminando com o show ao vivo.

Emissora vai exibir os melhores momentos da festa a próxima sexta-feira (2), logo após a reprise de "História de Amor". Globo não exibirá a Sessão da Tarde na ocasião.