'Amo e apoio minha filha trans', diz Robert De Niro

(FOLHAPRESS) - Robert De Niro, 81, manifestou apoio à filha Airyn, que se assumiu uma mulher trans nesta semana.

"Eu amei e apoiei Aaron como meu filho e agora amo e apoio Airyn como minha filha", falou o ator ao TMZ nesta quarta-feira (30). E completou: "Não sei qual é o alvoroço todo. Eu amo todos os meus filhos."

Airyn, de 29 anos, falou pela primeira vez sobre sua identidade de gênero ao site Them, especializado em na temática LGBTQIA+. "Estou entrando em uma nova identidade", disse a jovem.

Airyn e seu irmão gêmeo, Julian, são filhos do astro com Toukie Smith. Na entrevista, a jovem falou sobre sua luta contra a dismorfia corporal, condição de saúde mental que leva à preocupação excessiva com a aparência.

A jovem diz que cresceu se achando acima do peso. "Não era magra o suficiente, não era negra o suficiente, nem branca o suficiente, nem feminina, nem masculina o suficiente. Nunca fui apenas do jeito que sou", disse Airyn na entrevista. Em novembro do ano passado, ela começou a terapia hormonal.

De Niro tem sete filhos – incluindo um bebê de dois anos – com quatro mulheres diferentes. Ele é pai de Drena, 58, e Raphael, 49, com Diahnne Abbot, os gêmeos Airyn e Julian, 29, com Toukie Smith, Elliot, 27, e Helen, 14, com Grace Hightower, e Gia, de dois anos, com Tiffany Chen.

