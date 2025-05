Boni explica ausência em festa de 60 anos da Globo

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, 89, o Boni, disse não ter sido convidado para a festa de 60 anos da TV Globo, que aconteceu na segunda-feira (28).

O QUE ACONTECEU

O ex-diretor do canal disse não ter sido convidado em entrevista à Veja Rio. "Acho que essas festas são mais dedicadas às pessoas do vídeo -não era a história da TV, era um aniversário. Bastidores não precisam comemorar, a não ser que fosse um documentário. Nem eu, nem o Walter Clark ou o Joe Wallach (outros grandes executivos da empresa) precisaríamos estar. Mas tentaram contar um pouco da história também. O Armando (Nogueira) e o Daniel (Filho) também não foram mencionados".

Não me incomoda. O que importa é que eu fiz. Boni à Veja Rio

Boni foi um dos criadores do "padrão Globo de qualidade". Ele trabalhou na emissora por 31 anos, 21 como diretor-executivo, até deixar o canal em 1997.