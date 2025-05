Atriz mirim Millena Brandão está em estado grave após 7 paradas cardíacas

© Reprodução-Instagram

A atriz infantil Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por sua atuação na série Sintonia, da Netflix, e na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, está internada em estado grave após os médicos identificarem uma massa de 5 centímetros em seu cérebro.

Na última quarta-feira (30), Millena sofreu sete paradas cardíacas e precisou ser reanimada pela equipe médica. Atualmente, ela permanece intubada e sem reações. A previsão é de que seja transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, assim que seu quadro clínico permitir a estabilização necessária para o transporte.

Segundo a mãe da atriz, Thays Brandão, ainda não há confirmação sobre a natureza da massa cerebral, que pode ser um cisto ou um tumor. Em declaração enviada à imprensa, ela descreveu a situação como “muito delicada”, especialmente por conta das repetidas paradas cardíacas.

Nas redes sociais, amigos, fãs e seguidores têm se mobilizado em corrente de apoio, com mensagens de fé e solidariedade, que estão sendo compartilhadas no perfil oficial da artista. Além da carreira como atriz, Millena também trabalha como modelo e influenciadora digital, com mais de 140 mil seguidores no Instagram.

