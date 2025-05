Atriz da Globo Ju Colombo perde o filho de 21 anos nos EUA

© Reprodução - Instagram

A atriz Ju Colombo usou as redes sociais para lamentar a morte do filho mais novo, Lucas, de 21 anos. O jovem sofreu um mal súbito na última sexta-feira (25), enquanto morava na Califórnia, nos Estados Unidos.

Em uma publicação comovente, Ju revelou que o filho nasceu com uma deficiência congênita na válvula mitral do coração. A condição era acompanhada pela família e considerada estável, embora uma cirurgia estivesse sendo avaliada. “Ultimamente estávamos analisando essa possibilidade, mas ele teve uma intercorrência no quarto e não resistiu”, contou.

Ju destacou a personalidade generosa e intensa do filho. “Lucas viveu uma vida muito, muito feliz! Realizou absolutamente tudo o que desejou. Sempre agregador, muito humano, leve e dono de uma sabedoria impressionante. Uma pessoa que me ensinou o amor em sua forma mais profunda e vasta”, escreveu a atriz.

Segundo ela, os dois conversaram no dia da morte de Lucas, e houve tempo para declarar o amor que sentia. “Pude dizer, mais uma vez, o quanto o amo, a alegria e honra que é ser a mãe dele, e firmamos o pacto de avançarmos ainda mais. Ele me preparou.”

Apesar da dor da perda, Ju diz que tem sentido uma imensa gratidão por ter convivido com o filho. “Meu filho agora mora em mim e estará comigo onde eu for. Ele agora é o próprio universo em mim.”

A atriz participou da novela No Rancho Fundo, exibida pela TV Globo em 2024.

