Princesa Charlotte completa 10 anos e recebe homenagens no Reino Unido

© Getty Images

A princesa Charlotte, filha do meio de Kate Middleton e do príncipe William, completa 10 anos nesta quinta-feira, 2 de maio. Nascida às 8h34 no hospital St. Mary’s, em Londres, em 2015, a jovem princesa é a terceira na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do pai e do irmão mais velho, príncipe George.

O nome completo da princesa — Charlotte Elizabeth Diana — homenageia figuras centrais da monarquia: seu avô, o rei Charles III; sua bisavó, a rainha Elizabeth II; e sua avó paterna, a princesa Diana.

Conhecida pelo comportamento educado e carinhoso durante eventos oficiais, Charlotte costuma ser vista ajudando e protegendo o irmão mais novo, príncipe Louis, o que costuma render elogios por parte da imprensa e do público. Apesar da pouca idade, já demonstra desenvoltura em aparições públicas, sempre acompanhada dos pais e dos irmãos.

Como é tradição na família real, a data foi celebrada com homenagens nas redes sociais e uma nova foto oficial deve ser divulgada nas próximas horas pelo Palácio de Kensington.

Percorra a nossa galeria e veja alguns dos melhores momentos da princesa.

Leia Também: Conheça Mia, a prima que é melhor amiga da Princesa Charlotte; fotos

Leia Também: Babá revela detalhes da rotina de sono dos filhos de William e Kate