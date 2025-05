Ex-atriz mirim Sophie Nyweide, de 'Noé', morre aos 24 Anos

© Getty

A atriz americana Sophie Nyweide, conhecida por seus trabalhos no cinema durante a infância em filmes como 'Noé' e 'Corações em Conflito', faleceu aos 24 anos. A notícia de sua morte foi divulgada neste semana, embora o falecimento tenha ocorrido no dia 14 do mesmo mês.

Segundo um obituário online divulgado por sua família, Sophie morreu em decorrência da automedicação como tentativa de lidar com traumas emocionais. A família descreveu Sophie como uma pessoa doce e confiante, cuja arte, expressa em desenhos, refletia suas angústias internas. "Seus desenhos eram como mapas de suas dores", escreveram, evidenciando a luta silenciosa que a atriz enfrentava.

Apesar do apoio durante sua carreira, Sophie lidava com graves problemas psicológicos e evitava tratamentos profissionais, recorrendo à automedicação, o que agravou sua condição. Sua mãe lamentou a perda, reconhecendo a fragilidade da filha e seu uso de drogas.

A polícia de Bennington, Vermont, está investigando as circunstâncias da morte de Sophie, que foi encontrada sem vida na companhia de um homem não identificado que está colaborando com as autoridades. Embora a hipótese inicial seja de overdose, a polícia não descarta outras possibilidades, incluindo um possível envolvimento criminal, aguardando o resultado do exame toxicológico.

