Em dia de aniversário, Victoria Beckham se declara ao marido: "Te amo"

© Instagram_DavidBeckham

O ex-jogador de futebol David Beckham completa cinco décadas de vida nesta sexta-feira, 2 de maio, e sua esposa, a designer de moda Victoria Beckham, tem expressado seu carinho e admiração através de emocionantes homenagens nas redes sociais.

As celebrações virtuais começaram com um vídeo compartilhado por Victoria, mostrando o casal dançando, acompanhado da legenda: "Feliz véspera de aniversário. É o meu tudo. O meu melhor amigo, alma gêmea e parceiro de dança para a vida toda".

Horas depois, a ex-Spice Girl publicou uma montagem de vídeo com diversos momentos da vida de Beckham, desde a infância e a carreira no futebol até a relação do casal e imagens com seus quatro filhos: Brooklyn, de 26 anos, Romeo, de 22 anos, Cruz, de 20 anos, e Harper, de 13 anos.

Na legenda da publicação, Victoria escreveu: "Quando vejo este vídeo, penso: 'Que sorte a minha'. És tudo o que eu poderia ter sonhado e muito mais. Feliz 50.º aniversário. Te amo e amo a nossa linda família infinitamente. Você me completa".

David e Victoria Beckham estão casados há 25 anos.

