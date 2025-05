Jane Fonda acusa Trump de destruir chances de enfrentar crise climática

© Instagram/Jane Fonda

A atriz Jane Fonda, de 87 anos, voltou a usar suas redes sociais para criticar duramente as políticas ambientais do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Conhecida por seu ativismo em defesa do meio ambiente, Fonda compartilhou uma imagem em uma manifestação e fez um longo desabafo em defesa da causa climática.

"Ele está tentando destruir a possibilidade de termos um futuro que sustente a vida humana. Isso não é retórica de esquerda — basta perguntar aos cientistas do clima", escreveu a atriz, referindo-se a Trump. "É por isso que estão demitindo cientistas."

Fonda responsabilizou diretamente o ex-presidente pelos impactos de suas políticas pró-combustíveis fósseis. “Trump terá sangue — milhões de vidas — em suas mãos. Não apenas por negar a crise climática, mas por tentar impedir qualquer chance de a humanidade agir contra ela”, afirmou.

A atriz ainda questionou a postura de Trump diante da ciência. “Será que ele entende o que suas políticas estão fazendo conosco e simplesmente não se importa? Ou ele realmente acredita que tudo isso é uma farsa? Não acho que seja a segunda opção”, completou.

Em tom de alerta, Fonda concluiu com um apelo: “Acordem. O homem laranja da Casa Branca nos vendeu por um bilhão de dólares.”

Jane Fonda é uma das celebridades mais ativas na luta contra a crise climática, participando de protestos, apoiando organizações ambientais e cobrando líderes políticos por ações efetivas.









