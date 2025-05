Bloqueio de ruas para show de Lady Gaga começa à meia-noite

© Getty Images

A partir da meia-noite deste sábado (3), começam os bloqueios de acesso ao bairro de Copacabana, onde será realizado o show da cantora Lady Gaga, programado para começar às 21h45. Ônibus fretados não terão permissão de entrar no bairro, e também não poderão estacionar nos bairros vizinhos, como Botafogo, Ipanema, Lagoa e Urca.

A partir das 7h de sábado, a Avenida Atlântica será totalmente interditada, com bloqueio para veículos em toda a via, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla. Já a partir das 18h, começa o bloqueio ao acesso de veículos particulares à Copacabana, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, os ônibus e táxis também não poderão entrar no bairro.

Reabertura

A liberação dos bloqueios externos começará às 4h de domingo (4), com exceção da Avenida Atlântica, que seguirá fechada para o tráfego até as 6h. A partir desse horário, a via será reaberta para veículos.

Embarque

O principal ponto de embarque no dia do show será o Terminal Enseada de Botafogo, localizado na Avenida das Nações Unidas. Entre 19h30 de sábado e 4h de domingo (4), o terminal concentrará todos os embarques.

De lá sairão linhas regulares de ônibus com destino à zona sul, incluindo os acessos à Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, na zona oeste. O terminal também será utilizado para acesso à zona norte, em direção à Tijuca e ao Méier.

Metrô

A concessionária MetrôRio terá operação especial com as três estações de metrô de Copacabana abertas durante 24 horas de sábado para domingo. A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque entre 16h e 22h do sábado (3

Após a meia-noite, todas as estações do metrô, exceto as de Copacabana, funcionarão apenas para desembarque. Na volta, o público poderá utilizar as estações Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde, que estarão abertas 24 horas.

Trens e BRT

No sábado, após o show, trens extras vão aguardar os fãs que vão voltar de metrô para seguir de trem para casa. A Central do Brasil será a única estação aberta para embarque de passageiros. A Central do Brasil vai reabrir às 0h para o atendimento ao término do show e as demais estações funcionarão de madrugada apenas para desembarque.

O BRT terá reforço de frota nos serviços 60 (Gentileza x Deodoro – Parador) e 22 (Jardim Oceânico x Alvorada – Parador) na noite de sábado (3) e madrugada de domingo (4). O serviço executivo direto Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão vai operar durante toda a madrugada com partidas do Terminal Gentileza sentido Galeão a cada hora.

O VLT também terá operação excepcional para o show, com funcionamento 24 horas.

