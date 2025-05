Palácio de Buckingham reage após Harry perder recurso e dar entrevista

© Getty Images

O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado nesta sexta-feira, após as declarações do príncipe Harry sobre a retirada da proteção policial pública para ele e sua família sempre que entram no território britânico — situação que ele levou à Justiça, mas que voltou a ser rejeitada.

“Todas essas questões foram examinadas repetidamente e de forma minuciosa pelos tribunais, com a mesma conclusão em todas as ocasiões”, diz a nota, citada pela Sky News.

Segundo o mesmo veículo, o rei Charles III teria considerado que seria inconstitucional intervir enquanto o caso ainda estava sendo analisado pelo governo britânico e revisado pelos tribunais.

Vale lembrar que, em 2020, Harry e Meghan Markle decidiram deixar o núcleo sênior da família real britânica e se mudaram para os Estados Unidos.

Com a perda da proteção policial, o príncipe decidiu recorrer à Justiça, alegando preocupação com a segurança da esposa e dos filhos, o que o impediria de visitar seu país natal.

