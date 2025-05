Namorada de DiCaprio se destaca no 'red carpet' com look ousado

© Getty Images

A namorada de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, chamou atenção no tapete vermelho da 4ª edição do The King's Trust Global Gala, realizada em Nova York, na quinta-feira, 1º de maio.

A modelo de 26 anos marcou presença no evento, que reuniu celebridades como Heidi Klum e FKA Twigs, e não passou despercebida com o look escolhido para a ocasião.

Vittoria Ceretti usou um vestido longo e transparente, que deixou parte da lingerie à mostra — e optou por não usar sutiã. Veja as imagens disponíveis na galeria.

Leia Também: Palácio de Buckingham reage após Harry perder recurso e dar entrevista