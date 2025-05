Ator da Globo celebra fim de tratamento contra tumor no cérebro

© Reprodução / Instagram

O ator Pablo Sanábio, 42, anunciou que está em remissão após concluir o tratamento contra um tumor no cérebro. Ele passou por cirurgia, além de sessões de quimioterapia e radioterapia. Em suas redes sociais, Pablo comemorou o resultado e agradeceu o apoio recebido. “Hoje é um daqueles dias que sonhamos, imaginamos, visualizamos e finalmente vivemos. Meu tratamento chegou ao fim! Remissão! Essa palavra ecoa no meu peito com uma força imensa. Depois de tanta luta, medo, coragem e esperança, posso dizer: estou livre”, declarou.

Pablo também aproveitou para agradecer aos médicos, familiares e amigos que estiveram ao seu lado durante o processo. "Agradeço profundamente a cada médico que cruzou meu caminho, ao meu marido, à minha filha, ao meu irmão, à minha família incrível, aos amigos maravilhosos que nunca soltaram minha mão, aos orixás, anjos e a todas as forças que me sustentaram nos dias mais desafiadores. Hoje, renasci.”

Conhecido por atuações marcantes em produções da TV Globo, como "Sob Pressão" (2017-2022), "Cara e Coragem" (2022) e "Vai na Fé" (2023), Pablo fez uma recente participação em "Garota do Momento" (2025). Ele é casado com Marcelo Luiz Nascimento e pai de Manuela, de 7 anos. O ator agora celebra uma nova fase de vida e carreira após o tratamento.

