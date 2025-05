Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no interior de São Paulo

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde e Marcos Buaiz se casaram na tarde deste sábado (3), em Janiru, cidade do interior de São Paulo. Os noivos, que já haviam se casado no civil no ano passado, receberam cerca de 200 convidados, entre eles atores, políticos e empresários.

Isis usou um vestido da estilista britânica Viviene Westwood, inspirado no modelo clássico da coleção de 1997, e um véu em tule com acabamento em renda. Ela ainda usou um segundo modelo para a festa, longo com decote assimétrico nas costas, também da britânica, segundo a revista Vogue.

A atriz e o empresário prepararam cerimônia luxuosa, com tema "Itália" e decoração de limões sicilianos. O aeroporto da cidade foi fechado apenas para os convidados. O uso de celulares foi proibido.

Atores como Sophie Charlotte e Márcio Garcia e políticos como o Deputado Federal Aécio Neves (PSDB-MG) estiveram presentes.

Isis é mãe de Rael, de 6 anos, fruto do relacionamento com André Resende, e Marcus é pai de José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, com Wanessa Camargo, com quem foi casado até 2022.