Show histórico de Lady Gaga junta mais de 2 milhões; veja as imagens

Lady Gaga realizou um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3 de maio. A expectativa era de cerca de 1,6 milhão de pessoas, mas o público superou todas as previsões: 2,1 milhões de fãs compareceram, segundo confirmação da prefeitura da cidade.

Durante a apresentação, Gaga cantou músicas do seu mais recente álbum, Mayhem, e também relembrou grandes sucessos da sua carreira. No momento em que performou Abracadabra, ela surgiu dentro de uma gaiola, trocou de figurino várias vezes e homenageou o Brasil ao vestir as cores da bandeira (verde, amarelo e azul). A artista agradeceu aos fãs por não desistirem dela e por continuarem pedindo sua volta, após o cancelamento do show no Rock in Rio de 2017.

Visivelmente emocionada, Gaga chorou ao ouvir a multidão gritando seu nome e deixou uma mensagem especial para a comunidade LGBTQIA+.

Confira alguns dos momentos do show de Lady Gaga na galeria.

Tem que respeitar @ladygaga ! Ela abriu o show na Praia de Copacabana homenageando o Brasil com as cores da nossa bandeira. Uma verdadeira rainha que sabe como conquistar nossos corações! #LadyGagaNaGlô #LadyGagaNoMultishow pic.twitter.com/HZCviO8Zg2 — Dandara Tonantzin (@todandara) May 4, 2025

an estimated 2 million crowd singing abracadabra as lady gaga performs at copacabana beach in brazil. pic.twitter.com/ihqAlHesJo — pop culture gal (@allurequinn) May 4, 2025

