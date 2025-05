Depois das polêmicas, foi assim que Meghan Markle apoiou o marido

© Getty Images

Após as notícias mais recentes envolvendo o príncipe Harry — incluindo a derrota no processo sobre a retirada de sua proteção policial, que ocorreu quando deixou de ser um membro sênior da realeza, e a entrevista em que comentou sobre a relação praticamente inexistente com o pai, o rei Charles III —, o duque de Sussex recebeu um gesto de apoio da esposa, Meghan Markle.

A atriz recorreu ao seu perfil no Instagram para compartilhar uma rara foto em preto e branco do marido. Na imagem, Harry aparece de mãos dadas com o filho Archie, de cinco anos, enquanto carrega a pequena Lilibet, de três anos, nos ombros.

Meghan não escreveu nenhuma legenda na publicação.

Leia Também: Membros da Realeza Britânica que sobreviveram a tentativas de assassinato

Leia Também: Príncipe Harry: "Queria uma reconciliação, mas meu pai não fala comigo"