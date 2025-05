Charley Scalies, de ‘The Wire’ e ‘Família Soprano’, morre aos 84 anos

© Anne Marie Scalies

O ator Charley Scalies, conhecido por seus papéis em séries aclamadas como The Wire e Família Soprano, morreu aos 84 anos. A informação foi confirmada pelo The Hollywood Reporter, com base em declarações da filha do ator, Anne Marie Scalies.

Scalies faleceu na última quarta-feira, 30 de maio, em uma casa de repouso localizada em Phoenixville, no estado da Pensilvânia, após uma longa batalha contra a doença de Alzheimer.

Natural da Filadélfia, o ator ficou mais conhecido pelo papel de Thomas “Horseface” Pakusa, um estivador envolvido em esquemas no porto de Baltimore, durante a segunda temporada da série The Wire. Ele também interpretou o antigo treinador de Tony Soprano na quinta temporada de Família Soprano (The Sopranos, no título original).

Ambas as produções, transmitidas originalmente pela HBO, marcaram época na televisão norte-americana e ajudaram a consolidar o gênero de drama criminal com abordagem mais realista.

Leia Também: Timothée fez lista de exigências para namorar com Kylie? Saiba quais