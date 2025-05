Gigi Hadid assume namoro com Bradley Cooper em post de aniversário

© Instagram_gigihadid / Ben Rosser

A modelo Gigi Hadid oficializou publicamente seu relacionamento com o ator Bradley Cooper ao compartilhar uma foto romântica nas redes sociais. A publicação foi feita no fim de semana, durante a celebração de seus 30 anos, comemorados no dia 23 de abril com uma festa repleta de amigos e familiares.

Em um dos registros compartilhados no Instagram, Gigi aparece beijando o ator, com quem está envolvida há cerca de um ano, segundo a imprensa internacional. A imagem foi publicada em um carrossel de fotos que mostrou os bastidores da comemoração.

Na legenda, Gigi refletiu sobre a nova fase da vida:

“Me sinto muito sortuda por todos os altos e baixos, por todas as lições e presentes que ambos me trouxeram. Por poder sentir tudo! Tenho tanta sorte por ser mãe, amiga, companheira, irmã, filha e colega de alguns dos seres humanos mais incríveis! Que sorte ter o apoio e o incentivo de todos, todos os dias e no meu aniversário na semana passada. Me diverti muito comemorando, e é uma bênção me sentir tão amada! Sou grata e honrada por começar uma nova década”, escreveu.